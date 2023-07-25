Опаленные лицо и руки: мужчина пострадал при пожаре в Хабаровском районе

Мужчина получил тяжелые ожоги при пожаре в Хабаровском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 июля около половины четвертого ночи в спасательную службу поступил вызов. Горел гараж на территории частного дома в селе Воронежское. Подразделения сразу отправились к месту ЧП.

Спасатели установили, что огнем охвачена только одноэтажная деревянная постройка, которая служила гаражом. Действовать нужно было быстро. В любой момент пламя могло перекинуться на жилой дом. Сотрудники МЧС подали воду в очаг возгорания. Им понадобилось полтора часа, чтобы полностью укротить стихию. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

- От огня пострадал 54-летний мужчина. Он получил ожоги лица и рук. Врачи забрали его в больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дознаватели работают на месте пожара. Они установят причину и обстоятельства ЧП.

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