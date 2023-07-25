Бараки на Гоголя расселят до конца августа в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Аварийные бараки на улице Гоголя начали расселять в начале лета. Дома №№ 10 и 10 А вошли в программу комплексного развития территорий жилой застройки. Подрядчик, который будет отстраивать этот участок, уже обеспечил новым жильем одну семью и еще двух владельцев нежилых помещений, ранее находившихся в доме №10 А. Всего жилье получат 50 человек из 21 квартиры.

В Хабаровске уже 13 территорий переданы застройщикам для комплексного развития. Такая практика позволяет решить проблему расселения аварийного жилья. Семьи могут получить новые квартиры с готовым ремонтом.

Кроме работы властей Хабаровска, помощь в расселении бараков оказывает и правительство региона. С 2019 года в краевой столице реализуется адресная программа по переселению из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. На сегодняшний день расселено 837 человек из 294 жилых помещений.

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