Камеры наблюдения сняли преступление в торговом центре Хабаровска

Камеры наблюдения сняли преступления в торговом центре Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сеть попало видео с камер наблюдения, установленных в одной из торговых точек ТЦ «На Пушкина» на Льва Толстого, 19.

На записи видно, как женщина берет товар с витрины и оглядывается по сторонам. Проверив, что свидетелей вокруг нет, она кладет предмет в рюкзак своего сообщника. Провернув кражу, они отходят от витрины и делают вид, что дальше рассматривают ассортимент.

Видео появилось в соцсетях, но автор не указывает, в какой из торговых точек произошла кража. Пользователи узнали на кадрах магазин рукоделия «Леонардо», но пока это только догадки. Также неизвестно, когда произошла кража, и удалось ли вычислить личности преступников по видео.

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