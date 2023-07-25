Сотрудники хабаровской ССМП передали гуманитарную помощь в зону СВО Фото: скриншот из видео
В непростое для страны время военнослужащие в зоне СВО делают все, чтобы защитить мирных жителей и свою Родину. Пока бойцы находятся на передовой, их соотечественники оказывают посильную поддержку из тыла. Для них собирают гуманитарные грузы с продуктами, одеждой и предметами первой необходимости.
Одну из таких акций организовали сотрудники «Хабаровской станции скорой медицинской помощи» (ССМП). Они собрали гуманитарку и отправили ее бойцам в зону СВО. Среди собранных вещей - предметы для организации досуга и отдыха военнослужащих.
- Бойцы подразделения спецназначения из зоны СВО благодарят руководство и весь коллектив ССМП за гуманитарную помощь. Большое вам спасибо! Победа будет за нами! - говорит один из военнослужащих в видеообращении к сотрудникам хабаровской ССМП.
Сотрудники станции надеются, что отправленный груз поможет поднять дух военнослужащих и придаст им сил для новых побед.
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