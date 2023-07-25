Подозрение на клещевой энцефалит зафиксировали врачи у пациента из Хабаровска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ГКБ имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого рассказали о ситуации с заболеваниями, передающимися через укусы клещей. С мая по июль в больницу обратились 75 хабаровчан, пострадавших от кровососов.

- Девять человек были госпитализированы с диагнозом «клещевой риккетсиоз». Среди тех, кто отказался от оформления в стационар, шесть пациентов с клещевым риккетсиозом, 12 с клещевым боррелиозом. Есть подозрение на клещевой энцефалит у одного из больных, - рассказали в ГКБ имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого.

Уровень заболеваемости доказывает высокую активность клещей. Жителям Хабаровска рекомендуют соблюдать меры профилактики: носить защитную одежду, использовать репелленты для отпугивания кровососов и ставить уколы иммуноглобулина в случае присасывания клеща.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.