Усилена защита потребителей пищевой продукции в Хабаровском крае Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Череда отравлений произошла весной 2023 года во многих регионах России, в том числе и в Хабаровском крае. Недорогие перекусы от производителя ООО «Сиеста-фуд» довели 13 жителей столицы края до острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор вовремя обратил внимание на проблему и провел проверку помещения, где производили полюбившиеся горожанами закуски. Производство сэндвичей, онигири, роллов оказалось недобросовестным. Продукты хранились в антисанитарных условиях, все предприятие было в грязных столешницах и в свалках мусора на полу.

Весенние вспышки ротавируса сподвигли краевой совет по предпринимательству публично вынести вопрос о создании групп контроля пищевой продукции. После мероприятия власти Хабаровского края усилили надзор и мониторинг качества выпускаемой еды. Теперь добровольные сообщества смогут прийти на производство пищевой продукции с проверкой и огласить ее результаты обществу.

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