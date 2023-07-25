Жители семи улиц останутся без света 26 июля в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей села Птичник предупредили об отключении света 26 июля. Без электричества останутся десятки домов. Причиной станет ремонт сетей, который будет проводить филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО».

Отключение света в селе Птичник 26 июля затронет улицы:

- Зеленая;

- Озерная;

- Центральная;

- Молодежная;

- Переселенческая;

- переулок Гаражный;

переулок Весенний.

В учреждении сказали приблизительные сроки, когда дадут свет жителям села Птичник. Планируется, что электроэнергии не будет с 9:00 до 17:00. Жители смогут задать вопрос и получить консультацию по номеру 2-21-22.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.