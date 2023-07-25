В Хабаровске собирают предложения жителей для мастер-плана города Фото: Администрация Хабаровска

Волонтеры опрашивают жителей Хабаровска, чтобы узнать их видение будущего города. Поступившие предложения могут войти в мастер-план краевой столицы по стратегическому развитию.

Добровольцы рассказывают хабаровчанам о том, что собой в целом представляет мастер-план, и что жители краевой столицы смогут сделать для процветания города. Сбор предложений продлится до осени. А уже в сентябре губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев представит мастер-план президенту Владимиру Путину во время ВЭФ 2023.

Отметим, что волонтеры продолжат работу даже после презентации проекта. Они будут взаимодействовать с хабаровчанами на постоянной основе.

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