Два рентген-флюорографа получили больницы Комсомольска-на-Амуре Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

В городскую больницу №7 и территориальный консультативно-диагностический центр Комсомольска поступили два рентген-флюорографа. В первом случае новый аппарат «Ренекс-Ф5000» установили вместо устаревшего оборудования. Теперь врачи смогут получать изображение в лучшем качестве, что влияет на качество диагностики. Кроме того, новый рентген-флюорограф создает в два раза меньше лучевой нагрузки на пациента, чем прошлая модель.

- До конца года в регион поступят еще пять рентгеновских аппаратов для флюорографии легких: два в центральную больницу района имени Лазо, по одному в Амурскую ЦРБ, клинико-диагностический центр Хабаровска и поликлинику №5 Комсомольска, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Помимо рентгеновских аппаратов, медучреждения получат три маммографических и пять рентгеновских стационарных аппаратов. А в хабаровской больнице имени профессора Войно-Ясенецкого появится компьютерный томограф.

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