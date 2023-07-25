Жительницу Комсомольска задержали в Биробиджане с большой партией наркотиков Фото: УМВД России по ЕАО

Полиция Биробиджана задержала 31-летнюю комсомольчанку, которую подозревают в наркоторговле. У нее раньше уже были судимости.

По словам женщины, она употребляет наркотики с 2020 года. Недавно подозреваемая решила продавать запрещенку. Она забирала вещества из тайников в Хабаровске, фасовала их на дозы и прятала закладки в Биробиджане, городе Юности и Хабаровске.

Полицейские обыскали гостиничный номер, где временно жила подозреваемая. В комнате они нашли весы и упаковку для фасовки веществ. Также обнаружено 144 свертка с разными наркотиками и еще 3 шприца с жидким веществом.

- По указанным подозреваемой координатам в Биробиджане изъято 10 закладок общим весом более четырех грамм, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

На женщину завели дело и взяли ее под стражу до оглашения приговора. Она может лишиться свободы на срок до 15 лет.

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