Хабаровчан приглашают к участию в конкурсе грантов Фото: фондкультурныхинициатив.рф
Стартовал прием заявок на основной грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Регистрация продлится до 31 августа. Принять участие в конкурсе могут некоммерческие, муниципальные, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
- Проекты Хабаровского края с каждым годом получают все больше финансирования от Фонда. Это говорит о значимости и перспективности инициатив. Такая поддержка не только помогает развитию культурной сферы региона, но и создает новые возможности для роста креативного потенциала, - сказал глава минкультуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
Представить можно проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Они должны быть нацелены на поддержку, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф по девяти тематическим направлениям:
- «Нация созидателей»;
- «Культурный код»;
- «Молодые лидеры»;
- «Место силы»;
- «Великое русское слово»;
- «Я горжусь»;
- «История страны: история преодоления и побед. Вехи»;
- «Многонациональный народ»;
- «Мы вместе».
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