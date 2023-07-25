Хабаровчан приглашают к участию в конкурсе грантов Фото: фондкультурныхинициатив.рф

Стартовал прием заявок на основной грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Регистрация продлится до 31 августа. Принять участие в конкурсе могут некоммерческие, муниципальные, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

- Проекты Хабаровского края с каждым годом получают все больше финансирования от Фонда. Это говорит о значимости и перспективности инициатив. Такая поддержка не только помогает развитию культурной сферы региона, но и создает новые возможности для роста креативного потенциала, - сказал глава минкультуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Представить можно проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Они должны быть нацелены на поддержку, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф по девяти тематическим направлениям:

- «Нация созидателей»;

- «Культурный код»;

- «Молодые лидеры»;

- «Место силы»;

- «Великое русское слово»;

- «Я горжусь»;

- «История страны: история преодоления и побед. Вехи»;

- «Многонациональный народ»;

- «Мы вместе».

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