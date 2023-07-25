Онлайн-консультация по вопросам ведения бизнеса пройдет для молодежи Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 июля для молодых предпринимателей Хабаровска пройдет «Прямая линия» в режиме видеосвязи. Она будет посвящена вопросам поддержки бизнеса для жителей в возрасте 18-35 лет. Параллельно будет организована и «горячая линия». Сотрудники отрасли молодежной политики ответят на вопросы по телефону.

Во время «Прямой линии» молодежи расскажут об участии в конкурсе грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. Чтобы задать вопрос, который будет поднят во время «прямой линии», нужно обратиться в администрацию Хабаровска, предъявив паспорт. Заявки принимаются с 14:00 до 18:00 в режиме видеосвязи.

- При обращении регистрируются ФИО, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, содержание вопроса, - рассказали в администрации города.

«Горячая линия» будет открыта по номеру 8 (4212) 30-42-62 (4010) с 9:00 до 13:00

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