Циклон задержится в Хабаровске 26 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серия пасмурных дней продолжится в краевой столице в среду. Город все еще будет во власти циклона. Погода в Хабаровске 26 июля обещает быть дождливой. Ожидаются кратковременные осадки в течение дня.

Несмотря на дождь, в Хабаровске 26 июля будет тепло. Ночью столбик термометра покажет +19…+21, а днем +27…+29 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Влияние циклона почувствуют и жители всех уголков региона. Дожди обойдут стороной только часть северных районов, где средняя температура 26 июля упадет на 3-4 градуса. На других территориях края сильного похолодания из-за осадков не прогнозируется.

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