Участие в китайском фестивале приняли школьники из Биробиджана Фото: администрация Биробиджана

Регионы Дальнего востока возобновляют поездки в Китай после нескольких лет пандемии. Накануне в Поднебесной побывали школьники из Биробиджана. В городе Лобэй прошел 23-й Российско-Китайский международный «Фестиваль воды». Образцовый художественный коллектив студии хореографического творчества «Улей» гимназии №1 принял в нем участие. Всего ха границу отправились 14 человек, из которых трое – взрослые.

Коллектив школьников показал четыре номера, которые бурно встретили китайские зрители. Кроме того, артистов позвали на фестиваль, который пройдет в августе в городе Хэгане.

- После двухлетнего перерыва постепенно возобновляем сотрудничество. Это первый выезд творческой делегации Биробиджана в КНР с момента снятия ковидных ограничений. И я рад, что, несмотря на то, что на подготовку у наших ребят было мало времени, они выступили очень достойно. Китайские коллеги очень хвалили наших артистов. Наши школьники – большие молодцы, - сказал мэр Биробиджана Максим Семенов.

Помимо этого, городские власти планируют развивать сотрудничество и в других сферах – спорте, культуре, образовании и бизнесе.

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