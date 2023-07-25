Золотую свадьбу отметили супруги из Биробиджана Фото: ЗАГС ЕАО

Сергей и Татьяна Монаховы из Биробиджана вместе уже 50 лет. В этом году пара отметила золотой юбилей свадьбы. Познакомились они в областной столице. Юная Таня тогда училась на медика, а Сергей приехал по распределению после окончания военного училища в Алма-Ате. Встреча произошла 15 июня – в день медицинского работника в сквере Победы. Спустя три дня они подали заявление в ЗАГС, а через месяц расписались.

- Пройти вместе столько лет удается немногим парам. Этот праздник вы заслужили мудростью, терпением, уважением друг к другу и огромной любовью. Молодое поколение должно следовать вашему примеру. Вы как никто понимаете, как важен институт семьи для государства. Вы - гордость нашего города и пример для молодых. Желаю вам как можно дольше наслаждаться своим счастьем. Долгих лет вам, счастья, уважения и любви от ваших внуков и детей, - сказала заместитель мэра Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Еременко.

Накануне представители ЗАГСа провели для влюбленных торжественную регистрацию брака. И, так же, как и 50 лет назад, Татьяна и Сергей сказали друг другу заветное «да» под вальс Мендельсона.

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