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НовостиОбщество25 июля 2023 5:37

Больше 290 тысяч гектаров лесов горит в Хабаровском крае

В регионе зафиксировано больше 100 возгораний
Василина ИКОННИКОВА
Больше 290 тысяч гектаров лесов горит в Хабаровском крае

Больше 290 тысяч гектаров лесов горит в Хабаровском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесопожарная обстановка в Хабаровском крае не улучшается. За последние сутки зарегистрировано еще восемь пожаров. Общая площадь, на которой полыхает огонь, по данным на утро 25 июля, составляет 290,1 тысячи гектаров. В регионе горит 115 термоточек.

По данным министерства лесного хозяйства, локализованы только восемь возгораний на 11,5 тысячи гектаров. За сутки удалось ликвидировать 19 возгораний на площади почти 10,5 тысячи гектаров. Несмотря на это, общее число возгораний только выросло. Их причиной все также становятся грозы.

Огонь тушат 519 человек. На месте работает 97 единиц спецтехники и пять воздушных суден.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Посещать леса, на транспорте или пешком, до сих пор строго запрещено. За нарушение правил предусмотрен крупный штраф.

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