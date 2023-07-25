Мужчину осудили за ловлю краба в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советской Гавани суд вынес приговор 45-летнему мужчине за незаконную рыбалку. Житель города наловил краба и причинил особо крупный ущерб государству.

На водную охоту он отправился в апреле 2023 года в бухту Ситуан.

- При помощи кустарно изготовленной ловушки и надувной лодки незаконно выловил 43 экземпляра краба, причинив Российской Федерации ущерб на сумму более 290 тысяч рублей, - рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

Мужчину поймали стражи порядка, улов и орудия рыбалки они забрали. Дело направлено в суд. Там вынесли приговор.

Жителя города приговорили к двум годам и одному месяцу условного лишения свободы. Еще 2,5 года станут для него испытательным сроком. Часть ущерба он возместил, ему осталось отдать государству 205 тысяч рублей.

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