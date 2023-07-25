15 мастерских оборудуют в техникумах Хабаровска Фото: Министерство образования и науки Хабаровского края

Новые мастерские с модернизированным технологическим оборудованием появятся в техникумах Хабаровска в 2023 году. 15 современных пространств оборудуют в рамках «Единой дальневосточной президентской субсидии». Сумма федерального финансирования составила 56 миллионов рублей.

- Создание современных мастерских позволит открыть больше 20 новых программ краткосрочной подготовки под потребности работодателей транспортных, строительных предприятий и организаций ИТ-отрасли, - рассказали в минэкономразвития Хабаровского края.

В новых мастерских будут обучать кадры по направлениям: «Машинист локомотива», «Машинист электровоза», «Машинист тепловоза», «Эксплуатация беспилотных авиасистем», «Аналитик данных, полученных с использованием беспилотных летательных аппаратов».

Мастерские откроют в хабаровских промышленно-экономическом техникуме, колледже транспортных технологий имени Героя Советского Союза А. С. Панова и техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.