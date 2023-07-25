15 мастерских оборудуют в техникумах Хабаровска
Фото: Министерство образования и науки Хабаровского края
Новые мастерские с модернизированным технологическим оборудованием появятся в техникумах Хабаровска в 2023 году. 15 современных пространств оборудуют в рамках «Единой дальневосточной президентской субсидии». Сумма федерального финансирования составила 56 миллионов рублей.
- Создание современных мастерских позволит открыть больше 20 новых программ краткосрочной подготовки под потребности работодателей транспортных, строительных предприятий и организаций ИТ-отрасли, - рассказали в минэкономразвития Хабаровского края.
В новых мастерских будут обучать кадры по направлениям: «Машинист локомотива», «Машинист электровоза», «Машинист тепловоза», «Эксплуатация беспилотных авиасистем», «Аналитик данных, полученных с использованием беспилотных летательных аппаратов».
Мастерские откроют в хабаровских промышленно-экономическом техникуме, колледже транспортных технологий имени Героя Советского Союза А. С. Панова и техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий.
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