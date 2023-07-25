В соцсетях распространяют фейк о закрытии женской консультации №2 в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницы Хабаровска испугались, что женскую консультацию №2 закроют. Информацию об этом женщины увидели в социальных сетях, но она оказалась ложной. Об этом официально сообщили в минздраве. Медицинская организация будет работать в штатном режиме.

- В здании женской консультации №2 проводится капитальный ремонт по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Ремонт рассчитан на три года, до 2024 года включительно, финансирование предоставляется поэтапно, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В прошлом году здесь заменили системы водоснабжения и водоотведения, окна и двери, провели электромонтажные работы, отремонтировали часть врачебных кабинетов на первом этаже.

В этом году заменили систему отопления, на финишной прямой – ремонт на втором этаже. Врачи теперь будут принимать пациенток в новых кабинетах. Также покрасили фасад, сделали откосы, отмостку здания, установили пандус. Совсем скоро начнут ремонт входной группы и подвала.

В следующем году полностью обновят первый этаж и благоустроят прилегающую территорию. До этого в здании 1989 года постройки капремонт никогда не делали.

Женская консультация сейчас работает, она принимает в кабинетах, которые уже отремонтированы. Для проведения скрининга пациенткам временно необходимо посещать Женскую консультацию №1 по улице Иртышской, 11.

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