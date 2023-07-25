Одолжите позвонить: магаданца задержали за кражи денег у таксистов

Житель Магадана грабил таксистов Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Магадана утвердила обвинение против 23-летнего парня. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела о краже. Он воровал деньги у таксистов.

Так, в июне и декабре прошлого года парень заказывал такси. Но платить за услуги он не хотел, и решал вернуть деньги себе, правда, в разы больше.

- Молодой человек в ходе поездки обращался к водителям с просьбой одолжить сотовый телефон для совершения звонка или направления смс-сообщений близким. Когда за действиями пассажира никто не наблюдал, он совершал денежные переводы через мобильный банк. Таким способом похищено девять тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Воровал он и у знакомых. Однажды он пришел в гости к другу и стащил оттуда мобильник и кроссовки. Все это стоило восемь тысяч рублей, и для потерпевшего это приличные деньги.

Сейчас дело направили в суд, там парню вынесут приговор.

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