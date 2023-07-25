Около 1,4 миллиарда рублей поддержки получили семьи с детьми в Хабаровском крае

Около 1,4 миллиарда рублей дополнительной поддержки получили семьи с детьми в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

Семьи с детьми в Хабаровском крае получили порядка 1,4 миллиарда рублей дополнительной поддержки. Это только половина суммы, которую потратят на эти цели в 2023 году.

Например, хабаровчанам, которые стали родителями впервые, перечисляют дополнительное пособие до тех пор, пока малышу не исполнится три года. А еще семьи получают единовременную выплату в 42 240 рублей. За этот год ее получили1 571 семья на сумму 67,4 миллиона рублей.

Также государство поддерживает многодетные семьи. Ежемесячное пособие в 21 120 рублей они получают, если доходы на одного члена семьи не превышают 41 790 рублей, и выплачивается до трехлетнего возраста ребенка. За полгода ее получили 8 974 семьи на 10 922 детей. На это ушел миллиард рублей.

Если у семьи рождается второй ребенок, то они могут рассчитывать на маткапитал в размере 232 688,48 рубля. За полгода его оформили 1 254 семьи, из них 1 188 семей воспользовались деньгами на общую сумму 193,8 миллиона рублей.

Меры поддержки могут получить и семьи, которые очень хотят детей, но не могут. Для них предусмотрена бесплатная процедура ЭКО по полису ОМС. За шесть месяцев 2023 года проведена 651 процедура на общую сумму 75,5 миллиона рублей. Благодаря этому на свет появился 151 малыш.

Всего на этот год предусмотрено 2,9 миллиарда рублей.

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