Прием заявок на летний споттинг завершился в аэропорту Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Хабаровска завершили прием заявок на летний споттинг. Мероприятие не проводили полтора года, и жители региона ждали этого события и скучали по нему. Наконец, их желания исполнились.

- География желающих попасть к нам широкая: помимо традиционно большого числа желающих из Хабаровска, свои анкеты прислали споттеры из Москвы, Иркутска, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Владивостока, Уссурийска, - рассказали представители аэропорта Хабаровска.

Они пообещали, что мероприятие станет поистине красочным, а все участники и зрители получат приятные сюрпризы.

Споттинг – это для тех, кто любит «просто посмотреть». Это спортивная статистика. Задача участников в том, чтобы увидеть и описать как можно больше самолетов, а после их систематизировать. У споттинга есть много разновидностей: люди следят за поездами, птицами, теплоходами. Но самолеты – самая популярная.

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