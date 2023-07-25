Алтайский бизнесмен продавал паленую медовуху на улицах Магаданской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Магаданской области прокуратура вместе с полицией проверили торговые точки на наличие паленого алкоголя. В одном из магазинов Тенькинского района стражи порядка нашли поддельный алкоголь.
Медовуху в мае привез иногородний предприниматель из Алтайского края. Он продавал ее на улицах в поселке Усть-Омчуг
- Документы, подтверждающие безопасность товара, отсутствовали, в связи с чем 18 литров контрафактного алкоголя изъято до выяснения обстоятельств, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Специалисты провели химическую экспертизу, которая показала, что напиток гораздо крепче, чем предусмотрено нормами для слабого алкоголя. Против бизнесмена составили протокол. Суд решил конфисковать напиток и уничтожить его. Будут ли какие-то санкции против самого нерадивого предпринимателя, не уточняется.
Пострадал ли кто-то от паленой медовухи, неизвестно.
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