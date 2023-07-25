Освободился и снова за дело: хабаровчанин пытался ограбить магазин

Парень в маске пытался ограбить комиссионку в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске приговора суда ждет 23-летний парень. Он пытался ограбить комиссионный магазин. В марте он заглянул в торговую точку под видом покупателя. На голову накинул капюшон, на лицо надел маску. Подошел к витрине, схватил оттуда три телефона и попытался сбежать.

- Девушка-консультант не растерялась и попыталась остановить налетчика, оказав ему сопротивление. Мужчина нанес потерпевшей несколько ударов и вновь вернулся к витрине с товаром. В этот момент сотрудница выбежала на улицу и позвала на помощь прохожих. Три неравнодушных горожанина откликнулись и задержали злоумышленника, удерживая его до приезда полицейских, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Парень нигде не работает. Его инспекторы привезли в отдел полиции. Оказалось, что в ноябре он вышел на свободу, отбывал срок за имущественные преступления. Ущерб от незаконченного преступления составил 30 тысяч рублей.

Сейчас расследование окончено. Дело направили в суд. А пока молодой человек будет находиться под стражей.

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