Дополнительные самолеты улетят в Николаевск и Чумикан из Хабаровска 26 июля Фото: ХабАвиа

Жители и гости Хабаровска смогут улететь в Николаевск-на-Амуре и Чумикан 26 июля. В планах на этот день рейсов не было, но «Хабаровские авиалинии» решили запустить дополнительный полет. Пассажиры отправятся на воздушном судне L-410.

- Субсидируемые рейсы 407Д и 408Д введены по просьбе администрации Тугуро-Чумиканского района. Его жители на исходе июля возвращаются домой из отпусков, а также после обследования или лечения в краевых учреждениях здравоохранения. Плюс родители с детьми возвращаются в села после каникул, проведенных в краевом центре, - рассказали представители авиакомпании.

Дополнительные рейсы решили открыть, так как спрос на билеты оказался выше ожидаемого. А теперь запомните расписание: из Хабаровска самолет вылетает в 11:40, в Николаевск прилетает в 13:50. Оттуда взлет запланирован на 14:30, а посадка в Чумикане - в 16 часов.

Обратно самолет летит следующим образом: вылет из Чумикана - в 16:40, прибытие в Хабаровск - в 19:10.

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