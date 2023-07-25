Шесть почтовых отделений отремонтируют в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В этом году в Хабаровском крае отремонтируют шесть почтовых отделений. Работы пройдут по президентской программе. Задачу Владимир Путин два года назад. Речь идет о сельских почтах, и модернизировать их надо до 2025.

Работы пройдут в отделениях сел Лермонтовка и Лесопильное Бикинского района, Восточное Хабаровского района, Красное Николаевского района и Бичевая района имени Лазо.

- В регионе работает около 300 почтовых отделений, большая часть которых находится в сельской местности и является местом для получения всех необходимых услуг и товаров. Жители удаленных и труднодоступных сел должны получать такие же качественные услуги, что и обитатели городов. Эту задачу и решает президентская программа, - сказал министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев.

Пока идет ремонт, клиентов будут принимать во временных помещениях, где установят пожарные извещатели, камеры и новое оборудование, в том числе, и кондиционеры.

По программе обновили уже четыре отделения, которые обслуживают около семи тысяч человек. Там, к слову, можно будет и аккаунт на Госуслугах восстановить. А еще тут заработают «уголки здоровья», где можно будет измерить температуру, давление и узнать уровень кислорода в крови. Станет проще их посетить и маломобильным людям: тут оборудуют пандусы, широкие дверные проемы и кнопки вызова персонала.

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