Стены расписывают в главном соборе Хабаровского края Фото: Хабаровская епархия

В храме Спасо-Преображенского кафедрального собора Хабаровска расписывают стены. С того момента, как эта работа началась, прошло уже почти пять месяцев. Все это время мастера с небольшими перерывами почти непрерывно работают над стенами.

С каждым днем они становятся все краше, появляются новые орнаменты, композиции, образы и лики святых. Также здесь изображают библейские композиции и сюжеты, ангелов и Иисуса Христа и Божью Матерь. Мастера говорят, они решили сделать фон в светлых и легких оттенках, чтобы не было темных пятен. Так получится придать храму еще больше величественности, торжественности и воздушности. Несмотря на то, что они трудятся уже несколько месяцев, работы предстоит еще немало.

Работами занимается московская компания. Ее представители признаются: такой проект у них впервые. Несмотря на то, что роспись идет по давно подготовленным и утвержденным эскизам, иногда все же приходится что-то менять, так как появляются новые интересные идеи, которые не хочется просто так оставлять в голове.

- Например, теперь в царских вратах будут изображения множества херувимов. По своей сути, они будут окружать архиерея во время Богослужения. Такое мы делаем впервые, интересно, что из этого получится. Владыка Артемий постоянно вносит свою лепту в процесс росписи, дает указания, предельно четко следит за нашим трудом. Творчество – самый захватывающий процесс: необходимо составить проекцию всех росписей, сюжетов, композиций, сделать все в достойном качестве, - рассказал художественный руководитель московской мастерской «Благоукраситель» Александр Чалдин.

Во время работ иконописцев Богослужения проходят в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора.

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