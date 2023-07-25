Не успели: медики не спасли пострадавшего в Хабаровском крае мужчину

Мужчина погиб в аварии в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Хабаровского края

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края произошла жесткая авария. В дорожно-транспортном происшествии погиб мужчина. В ГИБДД рассказали, что трагедия произошла 25 июля около 18:25 на 13 километре дороги Советская Гавань-Ванино.

За рулем автомобиля «Нива» ехал мужчина 53 лет. Он двигался со стороны поселка майский в сторону Советской Гавани, когда произошло ЧП. Хабаровчанин не справился с управлением, слетел в кювет. Машина перевернулась.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

На месте аварии работают инспекторы и следственно-оперативная группа. Они выясняют подробности аварии. А водителей просят не забывать о правилах дорожного движения, ведь именно от этого зависит жизнь и здоровье их самих и других людей.

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