Больше девяти тысяч тонн лосося добыли в Магаданской области Фото: Сергей Носов

В Магаданской области еще продолжается путина. За все ее время рыбаки поймали 9,2 тысячи тонн лосося. При этом горбуша продолжает заходить в реки, а нерестилища некоторых водоемов заполнены на 60 процентов от оптимальных значений.

- В Тауйской губе промышленный лов завершается уже 31 июля, - напомнил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Глава региона поручил департаменту рыбного хозяйства вместе с отраслевой наукой и профильными ведомствами контролировать заполнение нерестилищ и соблюдение проходных дней.

Между тем показатели путины этого года в несколько раз превышают значения прошлых лет. В целом, промысел лососевых на Дальнем Востоке идет с хорошим результатом. Ожидается, что в целом в регионах ДФО рыбаки выловят больше 500 тысяч тонн красной рыбы, а, возможно, даже больше.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.