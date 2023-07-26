Что произошло в Хабаровском крае за день: главные новости на утро 26 июля

3,5 года в колонии проведет житель Хабаровского края за избиение товарища Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неадекватный мужчина под выдуманным предлогом напал на знакомого, жестоко избив его руками и ногами. Он проломил жертве череп, а после отказался признавать свою вину. Мужчина не ожидал, что у совершенного им преступления были свидетели.

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Смертельная авария произошла на трассе Советская Гавань - Ванино. Вечером 25 июля на 13 километре дороги машина съехала в кювет и перевернулась. 53-летний водитель погиб на месте.

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