14-летняя Анастасия пропала в поселке Мухен Хабаровского края Фото: ДПСО «Лига Спас»

Уже два дня, как в поселке Мухен района имени Лазо пропала 14-летняя Портянкина Анастасия. Волонтеры ДПСО «Лига Спас» распространяют ориентировку с информацией о девушке в нажеде, что это поможет поискам.

Последний раз Анастасию видели в самом поселке 24 июля. На ней были черные толстовка и футболка, клетчатые брюки и коричневые босоножки. Среди особых примет девушки – черные волосы, рост 155 сантиметров, плотное телосложение.

Родные и друзья Портянкиной Анастасии не знают, где она может находиться. Они просят помощи в поисках у неравнодушных жителей. Важна любая информация. Ее можно сообщить волонтерам по номеру +7 (914) 190-12-17 или +7 (914) 167-37-77.

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