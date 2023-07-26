Взять дело в свои руки: инициативные хабаровчане могут получить гранты на ремонт дворов

Жители Хабаровска получат дополнительную возможность для обустройства дворов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители краевой столицы активней стали создавать территориальные общественные самоуправления (ТОС), что позволяет им получать поддержку в виде грантов на ремонт придомовых территорий и обустройство дворов. У собственников жилья есть два пути получения денег: участие в городском и краевом конкурсе грантов.

Отметим, что в 2023 году губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев увеличил общую сумму грантов в регионе. Из бюджета на эти цели выделено 250 миллионов рублей. Каждое ТОС может получить от 500 тысяч до миллиона рублей на реализацию своих идей.

Еще одна возможность преобразить территорию - участие в федеральном проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке». Ежегодно проводится голосование за объекты, которые будут отремонтированы за средства из федерального бюджета. Поэтому хабаровчан просят быть активными, чтобы не упустить возможность сделать город еще лучше.

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