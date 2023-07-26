«Смерть» в горшках: мужчина из Хабаровска устроил наркоферму в своей квартире

Жителя Хабаровска приговорили к 10 годам колонии за наркоторговлю Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

53-летний хабаровчанин годами разводил кусты наркотических растений в своей квартире, пока в сентябре 2022 года полиции не стало известно о его промысле. Он выращивал кусты как для себя, так и на продажу, делая из листьев наркотики для знакомых.

- В январе 2023 года правоохранители задержали мужчину в рамках оперативно-розыскных мероприятий. На него завели уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном сбыте и изготовлении наркотиков, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения. По итогам слушаний мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

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