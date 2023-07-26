Забыл ПДД: водитель «Приуса» сбил велосипедиста в Хабаровске

Велосипедист пострадал в аварии с Toyota Prius в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

25 июля примерно в 18 часов на пересечении переулка Ленинградского и Амурского бульвара произошла авария. 65-летний водитель «Тойоты-Приус» поворачивал налево, не пропустив едущего навстречу велосипедиста. Иномарка покатилась прямо на него, сбив 51-летнего мужчину.

- Велосипедист получил травмы. Его осмотрели врачи и рекомендовали амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Известно, что в момент аварии водитель «Приуса» был трезв. У него 23-летний стаж вождения, поэтому непонятно, почему мужчина пренебрег правилами дорожного движения. Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать ПДД, ведь каждая ошибка на дороге может стоить человеческих жизней.

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