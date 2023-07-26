Расширяем горизонты: хабаровский машиностроительный завод завоевывает новые рынки

Хабаровский «Дальэнергомаш» увеличил объем экспорта в два раза Фото: минэкономразвития Хабаровского края

Всего за год хабаровский машиностроительный завод «Дальэнергомаш» смог увеличить объем экспорта больше чем в два раза. Предприятие выпускает компрессорное, нагнетательное и энергетическое оборудование, которое пользуется спросом за рубежом. Продвигать продукцию на внешние рынки ему помогает федеральный и региональный экспортные центры в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

- По итогам 2022 года отгрузки зарубежным партнерам выросли в два раза. В основном за счет больших поставок нагнетателей нитрозного газа для химкомбината в Республике Узбекистан. Также экспортировали большие объемы запчастей нагнетателей коксового газа в Казахстан, - рассказал менеджер отдела продаж по экспорту Александр Микушов.

Среди партнеров хабаровского завода Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Болгария, Индия, Иран и другие страны. Впервые за 30 лет «Дальэнергомашу» поступил заказ из Грузии. Также в 2023 году компания уже осуществила отгрузку в Казахстан и Индию.

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