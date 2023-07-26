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НовостиСпорт26 июля 2023 1:47

Вернулись с победой: хабаровские баскетболисты заняли первое место на турнире в Китае

Хабаровская команда «Айсберг» победила в турнире по баскетболу в Китае
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровская команда «Айсберг» победила в турнире по баскетболу в Китае Фото: федерация баскетбола Хабаровского края

Хабаровская команда «Айсберг» победила в турнире по баскетболу в Китае Фото: федерация баскетбола Хабаровского края

Хабаровская команда юниоров по баскетболу успешно выступила на международном турнире, который проходил в Китае. В своей возрастной группе ребята заняли первое место.

Воспитанники баскетбольной школы «Айсберг» из Хабаровска приняли участие в турнире в городе Цзиси. Соревнования объединили 40 команд с Дальнего Востока и разных провинций КНР. Среди соотечественников в турнире приняли участие команды из Благовещенска, Южно-Сахалинска и Владивостока.

- Ребята показали очень сильную и взрослую игру. Они действительно достойно представили Хабаровский край, - сказал председатель федерации баскетбола Хабаровского края Сергей Насонов.

Хабаровчане успели сыграть с 16 командами в возрастной группе 15-16 лет. Они одержали победу в каждом из матчей. Ребята обошли даже чемпионов КНР из команды Liaoning Flying Leopards.

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