Вернулись с победой: хабаровские баскетболисты заняли первое место на турнире в Китае

Хабаровская команда «Айсберг» победила в турнире по баскетболу в Китае Фото: федерация баскетбола Хабаровского края

Хабаровская команда юниоров по баскетболу успешно выступила на международном турнире, который проходил в Китае. В своей возрастной группе ребята заняли первое место.

Воспитанники баскетбольной школы «Айсберг» из Хабаровска приняли участие в турнире в городе Цзиси. Соревнования объединили 40 команд с Дальнего Востока и разных провинций КНР. Среди соотечественников в турнире приняли участие команды из Благовещенска, Южно-Сахалинска и Владивостока.

- Ребята показали очень сильную и взрослую игру. Они действительно достойно представили Хабаровский край, - сказал председатель федерации баскетбола Хабаровского края Сергей Насонов.

Хабаровчане успели сыграть с 16 командами в возрастной группе 15-16 лет. Они одержали победу в каждом из матчей. Ребята обошли даже чемпионов КНР из команды Liaoning Flying Leopards.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.