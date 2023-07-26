Почти 15 тысяч нарушений прав человека зафиксировано в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

В прокуратуре Хабаровского края подвели итоги надзорной работы в сфере соблюдения прав и свобод человека. За первое полугодие зафиксировано 14909 нарушений закона, из которых 3043 - о трудовых правах, в том числе 1648 - об оплате труда, а также 2161 - о жилищных правах.

Также в прокуратуре рассказали, какие законы чаще всего нарушались в других сферах в первой половине 2023 года. Так, выявлено больше девяти тысяч нарушений в области экономики, в сфере охраны окружающей среды и природопользования - 1672.

За шесть месяцев больше 3,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 14 тысяч - к административной. По материалам прокурорских проверок заведено 50 уголовных дел.

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