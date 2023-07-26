Впервые в городе: к хабаровчанам приедет театр на Васильевском

Первые в Хабаровске гастроли театра на Васильевском пройдут в сентябре Фото: Драматеатр на Васильевском

Впервые в Хабаровске с гастролями выступят артисты питерского театра на Васильевском. Они покажут спектакли «Мещане» и «Земля Эльзы» в рамках проекта «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае».

Оба спектакля будут показывать в течение четырех дней на сцене краевого академического театра. 7 и 8 сентября зрители увидят пьесу в двух действиях «Мещане» по одноименной пьесе Максима Горького. А 9 и 10 сентября состоятся показы пьесы «Земля Эльзы» в двух действиях. Эта постановка стала лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит-2022».

Спектакли имеют возрастное ограничение 16+. Билеты уже доступны на сайте хабаровского театра. Зрители до 22 лет могут сходить на постановки бесплатно по «Пушкинской карте».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.