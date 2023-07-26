Два хабаровских предприятия поборются за победу на Всероссийском конкурсе Фото: комитет по труду и занятости населения Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Победители представят край на финальном уровне.

Среди участников конкурса были 13 предприятий Хабаровска, Комсомольска, Амурска, Ванинского и Хабаровского районов. В общей сложности они подали 36 заявок в разных номинациях. Эксперты оценивали такие критерии как укрепление кадрового потенциала, развитие соцпартнерства, сокращение производственного травматизма, предоставление допгарантий работникам с семейными обязанностями и другие.

- В 2023 году введена новая номинация: «За поддержку работников - многодетных родителей и их детей». Победу в этой категории одержал «РН-Комсомольский НПЗ». Предприятие представит край на федеральном уровне, - сказала зампред комитета по труду и занятости населения правительства края Наталья Мартыненко.

Также от нашего региона участие в финале конкурса примет хабаровское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Томск» в номинации «За формирование ЗОЖ в организациях производственной сферы».

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