Действуя на опережение: нарушителей запрета на купание штрафуют в Хабаровском крае

В Хабаровском каре проходят рейды на водоемах Фото: комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите

В Хабаровском крае запрещено купаться в реках и открытых водоемах. Об этом предупреждают сотни информационных стендов. Но многим «правила не писаны». Ежедневно во время совместных рейдов полиция и спасатели фиксируют нарушения. Проверки проводятся для того, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде.

- С начала сезона более 30 человек оштрафованы по двум статьям: за игнорирование запретов на купание и неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и защите прав и интересов несовершеннолетних. Профилактическая работа в усиленном режиме будет продолжаться все лето, – сказал глава отдела предупреждения ЧС комитета по гражданской защите Хабаровского края Павел Листратенко.

Недавно рейды прошли в Хабаровске, Комсомольске, Совгавани, в Хабаровском, Николаевском, Комсомольском и других районах. С нарушителями провели беседы, вручили им листовки и памятки. Но даже пристальный контроль за «излюбленными» местами отдыхающих не может предотвратить все несчастные случаи. Только с начала июля в регионе уже утонули больше 10 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.