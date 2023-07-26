2,1 тысячи семей из Хабаровского края взяли дальневосточную ипотеку в 2023 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала 2023 года заявки на дальневосточную ипотеку подали 9,1 тысячи человек. Из них банки одобрили 2,1 тысячи кредитов. Сумма займов составила 10,5 миллиардов рублей.

- В первом квартале 2023 года темпы ипотечного кредитования немного снизились, но во втором интерес к программе восстановился. Почти за семь месяцев подано на 26 процентов больше заявок и заключено на 25 процентов больше договоров, чем в аналогичном периоде 2022-го, - сказал замминистра экономического развития Хабаровского края Дмитрий Пугачев.

Дальневосточная ипотека в 2023 году расширилась. Теперь ее могут оформить учителя и врачи. За четыре месяца было подано больше 600 заявок от представителей этих профессий. Одобрено 200 кредитов на сумму 868 миллионов рублей.

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