Дым с запахом хлорки поднялся над Хабаровском 26 июля Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Днем 26 июля Хабаровск заволокло дымом. В редакцию «КП» - Хабаровск» поступило несколько сообщений от жителей разных районов города. Все они говорят, что воздух стал будто бы мутным. В некоторых случаях люди чувствуют запах хлорки. В чем причина появления дыма в Хабаровске, рассказали в МЧС.

Видимость в Хабаровске упала до 800 метров Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

- Явление, которое наблюдается, – это не дым от пожаров, а дымка от испарения. Ее несет с запада. У наших соседей в ЕАО наблюдается аналогичное явление, - уточнила «КП» - Хабаровск» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Дым наблюдается во всех районах Хабарвоска Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Некоторые хабаровчане чувствуют запах хлорки в воздухе Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Судя по карте пожаров, вблизи краевой столицы нет ни одного действующего очага. Поэтому дым в Хабаровске вряд ли вызван этой причиной.

Карта действующих пожаров в Хабаровском крае Фото: Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.