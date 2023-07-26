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НовостиПроисшествия26 июля 2023 4:28

Город заволокло дымом: небо над Хабаровском затянуло густым смогом

Дым поднялся над Хабаровском 26 июля
Александра ЯВИЩЕНКО
Дым с запахом хлорки поднялся над Хабаровском 26 июля

Дым с запахом хлорки поднялся над Хабаровском 26 июля

Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Днем 26 июля Хабаровск заволокло дымом. В редакцию «КП» - Хабаровск» поступило несколько сообщений от жителей разных районов города. Все они говорят, что воздух стал будто бы мутным. В некоторых случаях люди чувствуют запах хлорки. В чем причина появления дыма в Хабаровске, рассказали в МЧС.

Видимость в Хабаровске упала до 800 метров

Видимость в Хабаровске упала до 800 метров

Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

- Явление, которое наблюдается, – это не дым от пожаров, а дымка от испарения. Ее несет с запада. У наших соседей в ЕАО наблюдается аналогичное явление, - уточнила «КП» - Хабаровск» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Дым наблюдается во всех районах Хабарвоска

Дым наблюдается во всех районах Хабарвоска

Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Некоторые хабаровчане чувствуют запах хлорки в воздухе

Некоторые хабаровчане чувствуют запах хлорки в воздухе

Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Судя по карте пожаров, вблизи краевой столицы нет ни одного действующего очага. Поэтому дым в Хабаровске вряд ли вызван этой причиной.

Карта действующих пожаров в Хабаровском крае

Карта действующих пожаров в Хабаровском крае

Фото: Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края

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