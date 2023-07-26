Слишком много пестицидов нашли на полях с соей в ЕАО Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

На полях ЕАО зерно и овощи выращивают с пестицидами. Такие результаты дали исследования сотрудников Россельхознадзора, которые обследовали почвы. Оказалось, что в землях содержится слишком много пестицидов. Специалисты их обнаружили сразу на трех участках, где планировалось высаживать сою.

- Образцы почвы были переданы в лабораторию, где специалисты подтвердили наличие в них системного гербицида почвенного действия - С-Метолахлора, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Эти препараты используют, чтобы не было сорняков. Но делать это можно, только строго соблюдая нормы и правила. А если в почвах нашли пестициды с содержанием этого элемента, значит, регламент был нарушен. Это противоречит санитарному закону. Выросшие здесь растения могут навредить здоровью человека, так как токсичны для него.

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