Осталось пять месяцев: в Хабаровске появится новый детсад

Детсад на Запарина в Хабаровске достроят к концу 2023 года Фото: Администрация Хабаровска

Новый детсад на 190 мест появится на улице Запарина уже к концу 2023 года. Сейчас на месте будущего учреждения ведутся активные работы. Пока строительство идет по плану, без отставаний от графика. Работы проходят в рамках нацпроекта «Демография».

Детсад откроется недалеко от ЖК «Гупровский городок» в центре города, который тоже сейчас отстраивается. Так как в этом районе будет жить много семей с детьми, было принято решение расположить дошкольное заведение поблизости. В детсаду откроются четыре ясельные группы на 60 мест для детей от двух месяцев.

- У нас уже есть план мероприятий по подбору персонала, по разработке всех образовательных программ. Поэтому ждем сдачи объекта в эксплуатацию, - сказала начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

В здании детсада уже закончено бетонирование технического, первого и второго этажей. Ведутся работы по бетонированию стен третьего этажа. Закончена наружная гидроизоляция стен подвала и устройство пристенного дренажа.

Уже в 2024 году в Хабаровске начнется строительство еще одного детского сада на улице Шатова. Он будет рассчитан на 320 мест.

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