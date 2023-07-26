Высокая влажность вместе с жарой придут в Хабаровск 27 июля
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Жителям краевой столицы обещают жару с высокой влажностью и практически полным отсутствием ветра. Погода в Хабаровске 27 июля заставит многих пересмотреть свои планы на день.
Уже грядущей ночью будет ощущаться духота на улице. Температура опустится только до +22 градусов, поэтому даже ранним утром на улице будет жарко. Днем солнце разогреет воздух до +30…+32 градусов.
Погода в Хабаровске 27 июля будет больше солнечной, но синоптики не исключают небольшой дождь в течение дня. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-12 метров в секунду.
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