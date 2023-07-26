В число льготных авиарейсов включили направления Магадан-Кепервеем и Хабаровск-Амурзет Фото: Владимир ВОРСОБИН

Теперь жители Колымы и Хабаровского края смогут летать по своим регионам по выгодным билетам. Количество льготных авиаперевозок по Дальнему Востоку теперь выросло. Правительство решило расширить программу и включить в нее два новых направления: Магадан - Кепервеем и Хабаровск - Амурзет. На их субсидирование в этом году потратят порядка 80,4 миллиона рублей. Постановление подписал Михаил Мишустин. Теперь программа охватывает все точки Дальнего Востока.

- Благодаря решению число льготных перелетов возросло до 39. Таким образом, их маршрутная сеть будет охватывать все 11 регионов Дальневосточного федерального округа, - рассказали в минтрансе России.

А в начале года власти решили продлить льготные полеты по социально значимым направлениям до конца 2025 года. В их список вошли самые популярные маршруты: из Хабаровска в Якутск, из Петропавловска-Камчатского на Сахалин, а также Владивосток - Чита и Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск. Всего в 2023 году на программу власти потратят около шести миллиардов рублей.

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