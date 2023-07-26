Девять маршрутов изменят схему движения в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
С 26 июля девять автобусных маршрутов скорректируют схему движения. Общественный транспорт, который ранее объезжал участок улицы Тихоокеанской от Профессора Даниловского до Стрельникова, вернется на прежний маршрут.
- В связи с проведением дорожных работ в районе перекрестков Тихоокеанской и Стрельникова с 26 июля путь следования маршрутов №№ 8, 11, 23, 35, 46, 46 В, 49, 68 и 71 на участке от Профессора Даниловского до Стрельникова в прямом и обратном направлении будет пролегать по Тихоокеанской, - рассказали в администрации Хабаровска.
Жители города всегда могут уточнить график и схему движения автобусов у диспетчера по номеру 45-00-56.
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