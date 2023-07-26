Михаил Дегтярев встретился с бойцами батальона «Генерал Корф» в ДНР Фото: Михаил Коробицын

Губернатор Хабаровского края побывал с рабочим визитом в ДНР, где посетил расположение именного батальона связи и управления «Генерал Корф». Глава региона пообщался с военнослужащими и передал им партию спецтехники.

- На этот раз мы передали багги «Ерофей», бронированный «Соболь» и гуманитарный груз, в том числе предметы личной гигиены, продукты, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор познакомился с условиями быта бойцов: в небольшом здании есть комнаты для сна и отдыха, помещения для совещаний и приема пищи. В ходе общения военнослужащие поблагодарили губернатора и правительство края за оказываемую им помощь.

- Личный состав батальона «Генерал Корф» обеспечен всем необходимым! - отчитались бойцы и вручили главе края подготовленную в полевых условиях благодарность за неравнодушие и личный вклад.

В ответ Михаил Дегтярев пожелал парням боевой удачи и здоровья.

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