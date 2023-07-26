Теория и сразу практика: учения хабаровских поисковиков закончились спасением чужой лодки

Спасатели Хабаровского края помогли мужчине во время учений Фото: МЧС Хабаровского края

Несколько дней спасатели хабаровского МЧС находились на тренировочном сплаве по реке Тунгуска. Почти за неделю они проплыли 109 километров, отточили навыки управления лодкой, вспоминали, как помогать людям при происшествиях на воде, сами обустраивали быт. А в итоге все знания пригодились на практике: 21 числа пришлось помогать мужчине.

Недалеко от турбазы, в районе 43 створов, специалисты увидели, как на берег выбирается выбившийся из сил мужчина. Его лодку в этот момент относило ветром в сторону железнодорожного моста.

- Мгновенно было принято решение, подошли к берегу, спросили о помощи. Мужчина в обессиленном состоянии уже самостоятельно выбрался на сушу, когда мы подплыли. Он приехал на речку, спустил лодку к воде и пошел за мотором, в это время течение стало уносить транспортное средство. Мужчина решил вплавь догнать свое судно. Но бурные потоки относили его дальше к мосту. Он попросил нас о помощи, - рассказал спасатель ПСО из села Ракитное ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Глазков.

Специалисты быстро вытащили часть груза, догнали водный транспорт мужчины на своей лодке и отбуксировали его к хозяину.

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