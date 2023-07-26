Китайская делегация посетит форум «Открой Дальний Восток» в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске пройдет II Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Гостями события станут коллеги из КНР. Делегация города Фуюань уже подтвердила свой приезд. Они пробудут в краевой столице с 23 по 26 августа. Об этом рассказали в минтуризма региона. В рамках события также пройдет сессия «КНР 2.0: перезагрузка традиционных турпотоков», к которой планирует присоединиться мэр Фуюаня Фань Цзитао.

- В числе гостей, которые также подтвердили приезд на форум, - представители федеральных органов власти, региональных министерств, курирующих туротрасль, индустрии гостеприимства, крупные туркомпании, инвесторы и тревел-блогеры, - уточнила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

На форуме будет работать 15 дискуссионных площадок, где участники обсудят тренды в сфере туризма, критерии оценки эффективности продвижения региона на внутреннем туристическом рынке и многое другое.

23 июля состоится старт форума. Первый день будет посвящен промышленному туризму и профориентации. Также пройдет онлайн-марафон «Отдыхаем в Хабаровском крае - 2023», где презентуют лучшие турпродукты, уникальные предложения и популярные новинки индустрии путешествий и гостеприимства в крае.

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